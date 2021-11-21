Зрителей концерта Big Baby Tape & Kizaru в Москве оставили без верхней одежды

Концерт рэперов Big Baby Tape & Kizaru проходил накануне в клубе Main Stage в Москве. Когда он закончился, в гардеробе не оказалось курток не менее 50 зрителей.

Об этом изданию «Подъем» рассказал один из пострадавших фанатов Георгий.

«После концерта я возвращаюсь и вижу, что очень много людей и нет уже курток совсем. Так я и понял, что моей куртки нет тоже. Гардеробщика на тот момент уже не было», — прокомментировал он произошедшее.

Георгий отметил, что организаторы попытались на месте компенсировать ущерб. «Мне перевели 22 тысячи. Сегодня утром я написал заявление в полицию», — сообщил пострадавший.

Один из рэперов Big Baby Tape прокомментировал ситуацию в своем Instagram-аккаунте — он назвал воров ублюдками.

Ранее 10 человек погибли во время давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в США. Зрители прорвались через ворота, минуя КПП. Толпа стала продвигаться ближе к сцене, из-за паники люди начали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте, некоторых госпитализировали, в том числе детей.