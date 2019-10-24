«Все к выходу побежали». Зритель рассказал о нападении разъяренного медведя в цирке в Карелии
«Дали медведю еду, но ему показалось мало. Когда медведь упал на дрессировщика, люди сразу не отреагировали. Подумали, что так и надо. Помощник начал отталкивать медведя ногами, вытащил шокер. В итоге медведя с помощью шокера и еды смогли убрать с арены. Вышел ведущий, попросил не расходиться и после антракта представление продолжилось. Думаю, что дрессировщик пострадал», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего, Галина Гурьева.
Разъяренный медведь задрал дрессировщика в Карелии. ВидеоПодробнее
По ее словам, дрессировщик был рослый, но медведь по сравнению с ним казался еще больше. В итоге зверя удалось удалить с арены, потом был объявлен антракт, после которого представление продолжилось. Крови на арене не осталось. Цирк, к слову, давал в тот вечер единственное представление: наутро от шапито уже и след простыл.
«Это был шок. Знаете, как ноги тряслись! В момент, когда понимаешь, что ты не можешь выйти, в проходе стоит толпа, еще думали, не упадет ли на нас шатер. Все к выходу побежали, один мужчина пытался стенку пробить, чтобы уйти. Сами циркачи были в шоке, видимо, это у них произошло в первый раз», — добавила очевидица.
Следственный комитет уже начал предварительную проверку произошедшего. Следователи выяснили, что передвижной цирк-шапито «Аншлаг» принадлежит индивидуальному предпринимателю из Пензы. Правоохранители подтвердили, что вечером 23 октября во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. В зале в это время было много детей, а арена цирка не имела ограждений.
По предварительным сведениям, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от помощи медиков отказался. Цирк уже покинул Олонец.