«Все к выходу побежали». Зритель рассказал о нападении разъяренного медведя в цирке в Карелии

В цирке города Олонец в Карелии произошел несчастный случай: медведь напал на дрессировщика. Все живы, зрители не пострадали, следователи начали проверку. Очевидцы рассказали «360» подробности нападения.

«Дали медведю еду, но ему показалось мало. Когда медведь упал на дрессировщика, люди сразу не отреагировали. Подумали, что так и надо. Помощник начал отталкивать медведя ногами, вытащил шокер. В итоге медведя с помощью шокера и еды смогли убрать с арены. Вышел ведущий, попросил не расходиться и после антракта представление продолжилось. Думаю, что дрессировщик пострадал», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего, Галина Гурьева.

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По ее словам, дрессировщик был рослый, но медведь по сравнению с ним казался еще больше. В итоге зверя удалось удалить с арены, потом был объявлен антракт, после которого представление продолжилось. Крови на арене не осталось. Цирк, к слову, давал в тот вечер единственное представление: наутро от шапито уже и след простыл.

«Это был шок. Знаете, как ноги тряслись! В момент, когда понимаешь, что ты не можешь выйти, в проходе стоит толпа, еще думали, не упадет ли на нас шатер. Все к выходу побежали, один мужчина пытался стенку пробить, чтобы уйти. Сами циркачи были в шоке, видимо, это у них произошло в первый раз», — добавила очевидица.

Источник фото: телеканал «360»

Следственный комитет уже начал предварительную проверку произошедшего. Следователи выяснили, что передвижной цирк-шапито «Аншлаг» принадлежит индивидуальному предпринимателю из Пензы. Правоохранители подтвердили, что вечером 23 октября во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. В зале в это время было много детей, а арена цирка не имела ограждений.

По предварительным сведениям, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от помощи медиков отказался. Цирк уже покинул Олонец.