Происшествия 13 марта 2024, 10:30 Зоозащитница и ее дочь насмерть отравились углекислым газом в Екатеринбурге Екатеринбургская зоозащитница Щербакова и ее дочь умерли от углекислого газа РИА «Новости»

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Зоозащитница Александра Щербакова и ее дочь, которых 18 февраля нашли мертвыми в квартире в Екатеринбурге, отравились углекислым газом. Об этом сообщило издание E1.RU.

«Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление CO2, то есть углекислым газом, продуктами горения. Я спрашивал, как в квартире так быстро может набраться СО2, никто мне ничего сказать не может», — рассказал бывший муж скончавшейся.

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В квартире на Сортировке 18 февраля нашли тела Щербаковой в коридоре, а ее дочери в ванной. Также погибли восемь домашних животных. Первым обнаружил произошедшее сын зоозащитницы, который вернулся от друга. Он же и сообщил об этом отцу.

По одной из версий, причиной ЧП стала утечка газа. Тем не менее сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли проблем с трубами. В настоящее время специалисты проверяют газовую колонку, которая была установлена в квартире погибших.