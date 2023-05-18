Эксклюзив 18 мая 2023, 23:08 Зоозащитнику потребовалась медпомощь после нападения собаки в Перми Глава «Антидогхантер Пермь» Фоминых рассказала о нападении собаки на зоозащитника aleksandarlittlewolf / Freepik

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Собака напала на основателя станции скорой помощи для бездомных животных в Перми. Об этом сообщила президент фонда помощи животным «Антидогхантер Пермь» Екатерина Фоминых изданию «Подъем».

По ее словам, зоозащитник Семен выгуливал аргентинского дога на рулетке за пределами станции. Когда мужчина зашел на территорию, собака еще оставалась на рулетке. В этот момент другие животные начали драться.

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«Пытаясь их как-то разогнать, повысил голос, и дог с рулетки на него кинулся. Мы сразу вызвали скорую помощь, его отвезли в травмпункт», — рассказала Фоминых.

После нападения собаки у зоозащитника обнаружили переломы обеих рук и лучевых суставов, а также разрывы сухожилий и вен. Президент фонда отметила, что пострадавшему нужна операция, но ее пока не провели.

Мужчина боится оставить станцию и животных, пояснила глава «Антидогхантер Пермь». На балансе станции 200 собак, две трети из которых инвалиды, а весь функционал держится на Семене, сообщила Фоминых.

Безнадзорные собаки ни при чем

«360» связался с президентом фонда помощи животным, чтобы узнать другие подробности случившегося. Она назвала произошедшее на станции внештатной ситуацией, из-за которой зоозащитник получил травмы.

«Это его личные собаки, безнадзорные собаки здесь вообще ни при чем. Все собаки проживают на станции скорой помощи», — обратила внимание Фоминых.

Пострадавший чувствует себя в соответствии с полученными травмами, добавила глава «Антидогхантер Пермь». Комментировать сообщения об отказе мужчины от госпитализации она не стала. Отвечать на вопрос, что с собакой после нападения, Фоминых также отказалась.