Эксклюзив 09 декабря 2022, 02:35 Зоозащитники Казани сообщили о пропаже избитого хозяйкой пуделя Казанские зоозащитники пообещали обратиться в полицию для поиска избитого хозяйкой пуделя Телеканал "360"

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Жительница Казани опубликовала объявление о пропаже карликового пуделя. Помочь хозяйке собаки решили зоозащитники, но после к ним попало видео, где владелица ногами избивает своего питомца в лифте. Представитель зоозащитной организации Казани Светлана в беседе с «360» заявила, что в ближайшее время они намерены обратиться в полицию.

На кадрах видно, как женщина пинками загоняет пуделя в угол лифта. Когда двери открылись, замешкавшуюся на выходе собаку хозяйка ногами вытолкала вперед.

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Светлана рассказала, что о владелице пуделя узнали немного. Это молодая мама, которая приехала в Казань из Набережных Челнов.

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«У нас появилось много желающих, кто готов забрать собаку себе. Но женщина после публикации сообщения о пропаже на контакт не идет», — подчеркнула зоозащитник.

Она добавила, что женщине звонили, чтобы узнать, в каком районе города пудель пропал, но разговаривать она не захотела. В ближайшее время волонтеры намерены обратиться в полицию, чтобы показать кадры с избиением животного и узнать, куда пропал пудель.