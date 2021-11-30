Прощание с футбольным тренером Германом Зониным прошло в Петербурге

Прощание с заслуженным тренером СССР Германом Семеновичем Зониным состоялось во Дворце спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось 30 ноября. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Мужчина скончался 26 ноября. Ему было 95 лет. На церемонию прощания пришли его бывшие подопечные, футболисты «Зенита», его друзья и болельщики, такие как Анатолий Давыдов, Вячеслав Мельников и Геннадий Орлов. Похороны Германа Семеновича Зонина прошли на Серафимовском кладбище.