Знаменитый тюменский доктор Зуев скончался

Бывший главный онколог Тюменской области Владимир Зуев скончался. В последние годы своей жизни мужчина боролся с заболеванием. Об этом сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

На момент смерти мужчине было 47 лет. Врач был в коме последние три года, передало URA.ru.

«23 февраля ушел из жизни Владимир Зуев, бывший главный онколог Тюменской области. Он скончался в возрасте 47 лет, после тяжелой продолжительной болезни», — сообщили в издании.

Прощание с медиком состоится 25 февраля в Патрушево.