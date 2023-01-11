Происшествия 11 января 2023, 15:46 Знаменитый дом-усадьба сгорел под Екатеринбургом

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Серьезный пожар произошел под Екатеринбургом в СНТ «Легенда». На девятом километре Чусовского тракта загорелся знаменитый дом-усадьба в русском стиле. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила 11 января в 04:45. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые смогли локализовать возгорание. Огонь уничтожил здание размером 15 на 15 метров.

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Ранее в этом месте располагался загородный семейный клуб, в котором можно было провести отдых. В последнее время он не принимал гостей, за территорией следил сторож. Информации о причинах возгорания не поступало.

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