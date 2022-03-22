Знаменитый доктор Борис Кадяев умер в Тюменской области

Ушел из жизни известный рентгенолог Борис Кадяев, проживавший в Ишиме Тюменской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Областную больницу № 4.

Кадяев работал в медицинском учреждении на протяжении 25 лет. Он обучался в Японии, где освоил компьютерный томограф. Он продолжал работать врачом даже после выхода на пенсию. По словам коллег, Кадяев являлся настоящим профессионалом своего дела.

«Скоропостижно ушел из жизни ветеран здравоохранения, врач-рентгенолог Борис Кадяев. Ему было 73 года. ОБ № 4 Ишима он посвятил 25 лет. Борис Николаевич был первым врачом, кто освоил работу на компьютерном томографе. Для этого ему даже пришлось съездить в Японию», — рассказали в больнице.