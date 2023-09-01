Происшествия 01 сентября 2023, 15:09 Знаменитую медведицу Амарену застрелили в Италии РИА «Новости»: знаменитую медведицу Амарену убили в Италии Unsplash

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Знаменитую бурую медведицу Амарену застрелили из ружья близ Национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе в Италии. Животное долгие годы было его неофициальным символом. О ЧП сообщил РИА «Новости» директор учреждения Лучано Саммароне.

«Трагедия произошла поздно вечером на окраине селения Сан-Бенедетто-деи-Марси, находящегося за пределами нашего парка», — уточнил собеседник агентства.

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По его данным, в Амарену выстрелил один из местных жителей. Ранение оказалось смертельным. Тело хищницы доставили в Зоопрофилактический институт Терамо. Там эксперты проведут вскрытие.

Личность стрелявшего оперативно установили. Карабинеры уже опросили его об обстоятельствах убийства Амарены.

Саммароне подчеркнул, что считает случившееся неприемлемым. Он напомнил, что если человек испугался животного, всегда есть возможность обратиться в полицию, вызвать представителей парка.

«Кстати, такое бывало: люди звонили нам, и наши сотрудники немедленно выезжали на место», — обратил внимание директор.

По его словам, у Амарены был спокойный и общительный нрав. Агрессии к людям она никогда не проявляла. Местные жители знали и любили ее, считали неофициальным символом парка.

Директор парка добавил, что примерно восемь месяцев назад у Амарены родились медвежата. Они убежали, когда мужчина открыл огонь по их матери.

«Мы пока не смогли установить, где они находятся в настоящее время. <…> Малышам грозит серьезная опасность, в том числе со стороны бродячих собак», — посетовал он.

Поиски потомства медведицы продолжаются.