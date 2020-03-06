Знакомый погибшей шахматистки рассказал, как помогал украинке в Москве

Жилье на Кастанаевской улице погибшим украинским шахматистам организовал знакомый мамы Александры Вернигоры. Мужчина рассказал «360», что время от времени помогал молодым людям по хозяйству, а девушке подсказывал, что посмотреть в Москве и как туда доехать.

«Я, если что-то происходило, помогал [погибшим шахматистам] по хозяйству. Если что-то сломалось, что-то починить. Так, я живу своей жизнью и Александру знал постольку-поскольку. Встречался с ней, когда она просила что-то сделать дома или звонила, чтобы спросить, как куда-то доехать. Она очень многим интересовалась, а город для нее чужой», — поделился собеседник.

Он добавил, что погибшего вместе с Александрой гроссмейстера из Одессы Станислава Богдановича видел всего один раз. По словам собеседника, шахматист приехал в Москву на соревнования и занял на них третье место.

Ранее хозяин квартиры, где нашли мертвых шахматистов, заявил, что сдавал жилье именно этому мужчине и не понимает, как спортсмены вообще там оказались.

Тела погибших шахматистов с Украины Богдановича Вернигоры нашли накануне в доме по улице Кастанаевской на западе Москвы. По данным СМИ, рядом с ними обнаружили шарики с закисью азота. Шахматисты, предположительно, могли отравиться «веселящим газом».