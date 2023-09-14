Происшествия 14 сентября 2023, 16:30 Знакомство с девушкой в Сети обернулось для москвича избиением и ограблением Суд арестовал подозреваемых в избиении и ограблении мужчины в квартире в Москве РИА «Новости»

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Мужчина пришел в гости к своей знакомой в квартире на Бачуринской улице в Москве. Там на него напали сообщники девушки и избили. Всех злоумышленников задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, девушка написала потерпевшему на сайте знакомств. Она пригласила его в гости. Мужчина пришел. После их непродолжительного общения в квартиру постучались сообщники женщины.

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Они напали на мужчину, избили, а потом под угрозой того, что могут зарезать его, потребовали выйти на улицу и проследовать к автомобилю. Там они похитили у него имущество на общую сумму в 100 тысяч рублей, а также заставили отвезти их в район Ясенево, где быстро скрылись.

«Вину фигуранты признали, а также дали показания о совершении аналогичных эпизодов преступной деятельности», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве мужчину задержали за кражу денег из прачечной.