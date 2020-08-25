«Знаки внимания были»: директор лагеря «Тимуровец» уверен, что вожатый не насиловал девочек

Вожатого из крымского детского лагеря подозревают в домогательствах и насилии над тремя девочками. Директор лагеря Любовь Серебрянская рассказала «360», что на самом деле, по ее мнению, произошло в учреждении.

В СМИ появилась информация, что 49-летний вожатый детского лагеря «Тимуровец», расположенном в поселке Заозерный рядом с Евпаторией в Крыму, мог изнасиловать несколько девочек.

Однако директор лагеря не стала подтверждать эту информацию. По ее мнению, никаких домогательств, а тем более насилия со стороны вожатого не было. Но внимание он им оказывал. «Ничего не подтвердилось <…> Но знаки внимания были», — рассказала Серебрянская.

Официальное подтверждение задержания мужчины пока не вышло. Сама директор тоже не владеет подробной информацией. Кроме того, подробно охарактеризовать сотрудника лагеря не смогли, так как он проработал один день. Любовь Серебрянская отметила, что вожатый проживает в Московской области.

По предварительной информации, девочки продолжают отдыхать в лагере. Все подробности случившегося проверяет Следственный комитет.