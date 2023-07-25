Происшествия 25 июля 2023, 16:59 Змею заметили на территории детского сада на юго-востоке Москвы — Baza Baza: змея напугала детей и воспитателей детского сада на юго-востоке Москвы Unsplash

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На территории детского сада на Белореченской улице в районе Марьино заметили змею, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, сначала рептилия заползла на территорию школы, а уже потом пробралась во двор детского сада.

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Сотрудники учреждения предположили, что змея ядовитая, так как она совсем не похожа на ужа. Для ее отлова вызвали спасателей.

Данных об укусах не поступало. Специалисты выловят рептилию и дадут заключение.

Ранее змея заползла в квартиру на улице Гиляровского в Москве.