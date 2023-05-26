Происшествия 26 мая 2023, 17:38 Змею вытащили из-под капота авто в Биробиджане Спасатели МЧС России вытащили из-под капота машины в Биробиджане 1,5-метровую змею

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Спасатели МЧС России вытащили из-под капота автомобиля 1,5-метрового амурского полоза. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

«Необычный пассажир. Полутораметровую змею вытащили спасатели МЧС России из-под капота авто», — отметили в публикации.

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Забравшуюся в автомобиль змею заметили очевидцы в Биробиджане. Они сообщили о случившемся в МЧС.

Спасатели прибыли на место и пытались вытащить пресмыкающееся из-под капота и даже над колесом. В результате им удалось достать змею.

Судя по видео, сначала они погрузили «находку» в мешок, а затем выпустили ее в естественную среду обитания.

Пресмыкающееся оказалось амурским полозом, уточнили в МЧС.

Недавно в Подмосковье девушку привезли в Люберецкую областную больницу в тяжелом состоянии после укуса гремучей змеи. У пострадавшей зафиксировали массивный отек и гематому левой руки. Оказалось, что пресмыкающееся — домашний питомец девушки. Змея напала на хозяйку, когда та проводила ее осмотр на дому.