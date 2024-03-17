Происшествия 17 марта 2024, 23:49 Змея заползла в спальню к жителям Москвы Freepik

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Спасатели поймали змею, которая проникла в квартиру на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Пожарно-спасательного центра.

Все произошло в многоквартирном доме на проезде Шокальского. Жильцы одной из квартир нашли у себя в спальне пресмыкающееся. Они сразу же обратились за помощью в экстренные службы.

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Прибывшие на место специалисты поместили змею в пластиковый контейнер и увезли в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города. Никто не пострадал.

Змея, которую обнаружили в столичной квартире, сейчас находится в отделе сохранения биоразнообразия. Специалисты уточнили, что в жилье заполз маисовый полоз. По одной из версий, змея могла убежать от своих владельцев.

Другую змеиную находку сделала в квартире жительница Москвы. Женщина зашла в туалет и обнаружила там пресмыкающееся. После этого она обратилась в правоохранительные органы.