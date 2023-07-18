18 июля 2023, 10:52
Змея заползла в квартиру на улице Гиляровского в Москве
Источник «360»: жители московской квартиры на улице Гиляровского обнаружили змею
Жители квартиры в Мещерском районе Москвы обнаружили в помещении змею. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.
Примерно в 10 часов в экстренную службу поступило обращение о змее в квартире по улице Гиляровского. О неожиданном госте, с утра ползающем в доме, заявили напуганные жильцы, снимающие квартиру.
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Собственник жилья, согласно информации источника, сейчас находится в Волгограде. Жильцы квартиры ожидают спасателей.
По информации Telegram-канала Baza, змея ярко-оранжевого цвета показалась из-за кухонной плиты. Вероятно, рептилия может быть чьим-то сбежавшим домашним питомцем, пробравшимся в чужую квартиру по общим коммуникациям.
UPD: змею удалось поймать. Ее передадут соответствующим службам.
Ранее жителям Подмосковья напомнили алгоритм действий при укусе змеи.
МЧС РФ
Животные
Москва 2023
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