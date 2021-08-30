Змея укусила ребенка в контактном зоопарке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пятилетняя девочка пострадала от укуса змеи, когда с родителями разглядывала животных в контактном зоопарке. О произошедшем городскому порталу «E1» рассказал отец ребенка.

Мужчина поделился, что все случилось в «Парке бабочек» на проспекте Ленина. Девочка захотела рассмотреть змею и взяла ее на руки. В какой-то момент рептилия впилась ребенку в подбородок. Взрослые тут же сняли змею с дочери и обратились к медикам.

В самом зоопарке пояснили, что действительно разрешают посетителям держать змей в руках. Гости заведения делали это очень часто, но нападение случилось впервые. Сотрудники считают, что раньше девочка играла с цыплятами — и ее руки пахли птицей. Потому рептилия решила напасть на «добычу».

В июле в Челябинской области змеи покусали троих человек, среди них двое детей. Всем пострадавшим в больнице ввели специальную сыворотку, их здоровью ничего не угрожает.