facebook_pixel
    30 августа 2021, 00:56

    Змея укусила ребенка в контактном зоопарке в Екатеринбурге

    Ирэна Вороник

    В Екатеринбурге пятилетняя девочка пострадала от укуса змеи, когда с родителями разглядывала животных в контактном зоопарке. О произошедшем городскому порталу «E1» рассказал отец ребенка.

    Змея укусила ребенка в контактном зоопарке в Екатеринбурге

    Мужчина поделился, что все случилось в «Парке бабочек» на проспекте Ленина. Девочка захотела рассмотреть змею и взяла ее на руки. В какой-то момент рептилия впилась ребенку в подбородок. Взрослые тут же сняли змею с дочери и обратились к медикам.

    В самом зоопарке пояснили, что действительно разрешают посетителям держать змей в руках. Гости заведения делали это очень часто, но нападение случилось впервые. Сотрудники считают, что раньше девочка играла с цыплятами — и ее руки пахли птицей. Потому рептилия решила напасть на «добычу».

    В июле в Челябинской области змеи покусали троих человек, среди них двое детей. Всем пострадавшим в больнице ввели специальную сыворотку, их здоровью ничего не угрожает.