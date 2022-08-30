30 августа 2022, 18:30
Змея укусила мужчину за ногу на юго-западе Москвы
Источник «360» сообщил о нападении змеи на москвича в его квартире
Москвич вызвал спасателей с жалобой на укус змеи в собственной квартире. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, нападение пресмыкающегося произошло в квартире на улице Введенского.
В распоряжении «360» оказалась фотография от дома пострадавшего. На ней видно, что на место прибыла бригада скорой помощи.
Источник фото: телеканал «360»
Пока не известно, является ли змея ядовитой и откуда она взялась в квартире мужчины. Не исключено, что речь идет об опасном домашнем питомце.