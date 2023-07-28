Происшествия 28 июля 2023, 12:32 Змея напугала жителей Южного Чертанова в Москве — Shot Shot: змею, похожую на питона, нашли ночью на тротуаре в районе Южное Чертаново в Москве Unsplash

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Сегодня ночью жители района Южное Чертаново увидели на улице змею. Она выползла из кустов в 3-м Дорожном проезде. Очевидцы вызвали спасателей, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, семья с детьми около трех часов ночи вышла в магазин. По пути они заметили змею. Трогать ее не стали и сразу вызвали спасателей. Сами остались на месте.

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Специалисты поймали рептилию. Предположительно, это был питон. Он вел себя спокойно. Змею передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее рептилию обнаружили на территории детского сада на юго-востоке Москвы. Еще одна змея заползла в квартиру на улице Гиляровского. Специалисты связывают их появлением в связи с тропическими ливнями в городе.