Змея напала на журналистку в такси в Екатеринбурге

Змея в Екатеринбурге атаковала журналистку, которая возвращаясь с работы на «Яндекс. Такси». Водитель заявил, что он блогер, и снимает реакцию пассажиров на животное. Об этом написал Ura.ru.

По словам девушки, водитель всю дорогу пытался разговаривать, шутил и расспрашивал про дорогу. На очень темном участке пути он сообщил, что у пассажирки за спиной что-то не так. Девушка обернулась и увидела огромную оранжевую змею, вылезающую из багажника машины прямо на нее.

Затем водитель остановился, чтобы убрать змею, а в этот момент из багажника вылез какой-то парень и пересел в машину. Водитель сообщил, что это его друг, и он тоже блогер.

Сейчас журналистка находится в шоковом состоянии. В «Яндекс.Такси» сообщили, что разберутся в ситуации. Потерпевшая написала заявление в полицию.