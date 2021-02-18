Змея чуть не напала на семью. Избежать трагедии помогла кошка

Салаватской семье удалось избежать нападения змеи благодаря кошке. Странное поведение животного привлекло внимание хозяев, сообщило ИА Nation News.

Мужчина из города Салават хотел накормить семью картошкой, стоявшей в погребе. Принеся ведро в дом, он заметил странное поведение их домашней кошки. Животное шипело на ведро и вело себя неадекватно. Оказалось, что питомца напугала змея, зимовавшая в ведре. После этого семья быстро избавилась от незванной гостьи.

Эксперты допускают, что в погребе могут спать и другие змеи. Эти пресмыкающиеся обычно проводят зиму в компании.

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