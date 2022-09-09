Подозреваемых в ограблении на 4 миллиона рублей задержали в Петербурге | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 13:20 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемых в ограблении на 4 миллиона рублей задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция задержала банду злоумышленников, которые 6 сентября ограбили местного жителя, забрав у него четыре миллиона рублей. Об этом написал «МК в Питере».

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Планерной. Злоумышленники забрали из квартиры деньги, а также дорогой смартфон, применив газовый баллончик.

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Полиция по горячим следам поймала gjljphtdftvs[. Во время допроса выяснилось, что двое участников банды уже были судимы за кражи и грабежи.

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