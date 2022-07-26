Злоумышленников, которые создавали граффити с рекламой наркомагазина, задержали в Пензе

Полицейские из Пензы задержали троих злоумышленников, которые рисовали граффити с рекламой магазина по продаже наркотических веществ. За свою работу они просили 3000 рублей. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Всего злоумышленники нанесли около 30 надписей. Против молодых людей завели административный протокол за отказ от медосвидетельствования, а также за пропаганду запрещенных веществ. Полицейские, сотрудники мэрии и волонтеры проекта «Стоп-наркотик» избавились от надписей.