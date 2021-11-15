Злоумышленники вынесли из дома в Чите сейф с деньгами и драгоценностями

Жительница Читы обратилась в полицию с просьбой найти злоумышленников, которые вынесли из ее дома сейф с деньгами и драгоценностями. По ее словам, в сейфе находилось около 800 тысяч рублей и драгоценности. Об этом написал «Царьград».

Приехав на место преступления, стражи порядка обнаружили гвоздодер, который злоумышленники взяли в бане по соседству. Сотрудники Росгвардии по горячим следам нашли подозреваемых. Оказалось, что злоумышленники уже ранее привлекались к ответственности за разного рода преступления.

Часть похищенных денег и драгоценностей удалось вернуть потерпевшей, другую часть еще разыскивают. Заведено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.