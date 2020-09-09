Злоумышленники угнали авто с двумя спящими людьми в Санкт-Петербурге

Отмечается, что иномарка была открыта, так как водитель лишь ненадолго отлучился. Ключи находились в замке зажигания. Помимо прочего, на заднем сиденье спали два его друга. В момент движения машины один из них проснулся. Угонщик бросил автомобиль на Красноармейской улице, пишет сайт «Дни.ру».

Водитель обратился к представителям правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.