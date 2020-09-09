09 сентября 2020, 12:56
Злоумышленники угнали авто с двумя спящими людьми в Санкт-Петербурге
Злоумышленники угнали авто с двумя спящими людьми, которое было припарковано на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в понедельник, 7 сентября, сообщил «Пятый канал».
Отмечается, что иномарка была открыта, так как водитель лишь ненадолго отлучился. Ключи находились в замке зажигания. Помимо прочего, на заднем сиденье спали два его друга. В момент движения машины один из них проснулся. Угонщик бросил автомобиль на Красноармейской улице, пишет сайт «Дни.ру».
Водитель обратился к представителям правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.