Происшествия 20 ноября 2023, 15:07 Злоумышленники убедили пенсионерку из Нижнего Новгорода перевести на их счета 1,5 млн рублей

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В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество» на злоумышленников, которые обманным путем убедили 80-летнюю пенсионерку перевести на их счета 1,5 миллиона рублей. Об этом написало ИА «Время Н».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, лже-сотрудники банка три раза звонили нижегородке, убеждая ее отправить деньги якобы на безопасный счет. Таким образом пожилая женщина лишилась крупной суммы денег, доверившись неизвестным людям.