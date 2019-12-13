Злоумышленники шесть лет отбирали жилье у одиноких пенсионеров

В 2013 году двое мужчин создали ООО «РоссРента» и стали размещать в прессе ложную рекламу. Таким образом, злоумышленники привлекали внимание одиноких инвалидов и пожилых людей. Преступники убеждали заключить договор купли-продажи и обещали размещение в доме ветеранов.

Полиция семь раз обыскала квартиры мошенников. В ходе обысков удалось обнаружить копии и оригиналы документов, подтверждающих противоправные действия.

Преступников уже задержали. К настоящему моменту возбудили уголовное дело.