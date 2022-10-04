Злоумышленники разгромили кладбище в Пермском крае | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 23:43 Поделиться Telegram

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Viber Злоумышленники разгромили кладбище в Пермском крае

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Злоумышленники сломали несколько памятников на кладбище в Кизеле Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на паблик «Мой город — Кизел».

О случившемся рассказал местный житель. Мужчина рассказал, что обнаружил поломку во время реставрации сломанного памятника. На сообщение также отреагировали в администрации, передали «Дни.ру».

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«Администрацией города Кизела направлено письмо в отделение полиции о принятых мерах по устранению актов вандализма на кладбище и выявлению виновных лиц», — отметили в группе.

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