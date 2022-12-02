02 декабря 2022, 11:21
Злоумышленники ограбили жителя Ростова-на-Дону в Красногвардейском районе Петербурга
В Красногвардейском районе Петербурга злоумышленники забрали у жителя Ростова-на-Дону пять миллионов рублей. Об этом сообщила Neva.Today.
Мужчина договорился по телефону обменять деньги на иностранную валюту неофициальным путем. Придя на встречу, он увидел несколько человек, в руках у которых был нож.
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Злоумышленники избили ростовчанина, забрали у него деньги и скрылись в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Санкт-Петербург
Ограбления
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