Происшествия 02 декабря 2022, 11:21 Злоумышленники ограбили жителя Ростова-на-Дону в Красногвардейском районе Петербурга

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В Красногвардейском районе Петербурга злоумышленники забрали у жителя Ростова-на-Дону пять миллионов рублей. Об этом сообщила Neva.Today.

Мужчина договорился по телефону обменять деньги на иностранную валюту неофициальным путем. Придя на встречу, он увидел несколько человек, в руках у которых был нож.

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Злоумышленники избили ростовчанина, забрали у него деньги и скрылись в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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