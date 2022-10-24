Злоумышленники обокрали склад самоваров в Пермском крае | 360°

24 октября 2022, 15:40
Злоумышленники обокрали склад самоваров в Пермском крае
В городе Чайковский Пермского края полиция задержала троих местных жителей, которые причастны к краже на складе с самоварами. Об этом наисал Ura.ru со ссылкой на УФССП по Пермскому краю.
Злоумышленники вынесли со склада пять латунных самоваров, а затем вернулись в помещение и похитили еще восемь самоваров. Похищенное они сдали в пункт приема металлолома.
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Полиция выяснила, что воры ранее уже привлекались к ответственности. Всех троих обвиняемых отправили в колонию, а также назначили им штрафы.
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Пермский край
Кражи
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