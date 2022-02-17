Злоумышленники избили жителя Крыма арматурой и украли у него крупную сумму денег

Полиции удалось раскрыть преступление, совершенное в ноябре прошлого года на территории Крыма. Тогда неизвестные избили мужчину и забрали у него крупную сумму денег, написало издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

«Установлено, что двое неизвестных следили за 59-летним мужчиной. В то время, когда он вышел на ежедневную утреннюю прогулку, они направились за ним на мопеде, а на узкой тропинке напали. Избив ялтинца арматурой, связали мужчину, забрав ключи от квартиры и сейфа. Из дома жертвы злоумышленники похитили более двух миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в избиении и краже были задержаны два местных жителя 49-ти и 56-ти лет. В настоящий момент одному из подозреваемых назначен домашний арест, второму — заключение под стражу. На мужчин заведено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере».