Происшествия 22 января 2024, 13:28 Злоумышленники избили продавца при ограблении магазина в Петербурге

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Петербургские правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которую подозревают в ограблении магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказал «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, злоумышленница вместе с сообщником украли товар, после чего избили продавщицу, которая пыталась их остановить. Нападавшую доставили в отделение полиции. Ее приятелю удалось скрыться.