Злоумышленника, который устроил поджог иномарок в Ленобласти, задержали

Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Ленобласти, которого заподозрили в поджоге двух иномарок. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Злоумышленник устроил пожар на Авиационной улице рядом с домом № 15 в Санкт-Петербурге 24 июня. Он поджог автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Touareg. Они успели частично обгореть.

Задержать мужчину удалось около восьми часов вечера неподалеку от дома № 20 по Киевской улице. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.