Злоумышленник выстрелил из рогатки ребенку в голову

В Казани в одном из двором по улице Минская мужчина выстрелил в затылок 12-летней девочке металлическим шариком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщает inkazan.ru, предположительно злоумышленник стрелял из рогатки. Ребенок вернулся домой и пожаловался на произошедшее родителям. Те отвезли дочь в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб.

Правоохранители на месте происшествия нашли четыре металлических шарика. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве