Злоумышленник украл сейф с драгоценностями в элитном доме в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскивают злоумышленника, который похитил сейф с драгоценностями в элитном коттеджном поселке «Петергоф Сити». Об этом рассказали «Невские новости».

По данным следствия, вор проник в жилище 29 ноября. Ему удалось открыть стеклопакет и вынести сейф, в котором хранились деньги и драгоценности на общую сумму 12 375 000 рублей.

Владельцы утерянных денег и драгоценностей рассказали, что еще они хранили в сейфе документы и ключи от нескольких авто. Ювелирные изделия, в том числе старинная монета, часы, мужские и женские цепочки, были выполнены из золота. Кроме того, в сейфе находились бриллиантовый крест, мужские перчатки, серьги, кольцо с изумрудом и драгоценные камни.

В доме наружного видеонаблюдения не было. Позже в 150 метрах от участка был найден сейф со следами взлома.