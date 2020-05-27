Злоумышленник угнал велосипед за 400 тысяч рублей

По данным сайта «Дни.ру», транспорт не предназначен для простой езды по городу. Он необходим для участия в соревнованиях по асфальтированным дорогам. Именно поэтому у него такая высокая стоимость.

Велосипед угнали из подъезда жилого дома на улице 9 Мая. Подозреваемого в угоне поймали. Им оказался 20-летний житель Москвы. За кражу ему грозит до 10 лет тюрьмы.