27 мая 2020, 14:52
Злоумышленник угнал велосипед за 400 тысяч рублей
В Химках неизвестный похитил велосипед стоимостью 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
По данным сайта «Дни.ру», транспорт не предназначен для простой езды по городу. Он необходим для участия в соревнованиях по асфальтированным дорогам. Именно поэтому у него такая высокая стоимость.
Велосипед угнали из подъезда жилого дома на улице 9 Мая. Подозреваемого в угоне поймали. Им оказался 20-летний житель Москвы. За кражу ему грозит до 10 лет тюрьмы.