    13 июня 2020, 16:23

    Злоумышленник ради побега протаранил машину Росгвардии

    Анатолий Минкин

    Группу подозреваемых в хищении злоумышленников задержали в Рязанской области бойцы СОБР и уголовного розыска. Однако один из водителей решил не сдаваться и пошел на таран машины силовиков. Об этом сообщила пресс-служба центрального округа Росгвардии.
    Злоумышленник ради побега протаранил машину Росгвардии

    Задержание происходило на Солотчинском шоссе. Машины сотрудников силовых ведомств встали поперек трассы, чтобы не позволить злоумышленникам проехать.

    Однако водитель группировки вдавил педаль газа в пол и пошел на таран. Отодвинуть мешающий проезду транспорт у него не получилось. Вместе с подельниками несостоявшегося гонщика задержали. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

    В задержанном автомобиле нашли крупную сумму денег и электронные приборы для вскрытия машин. Задержанных вместе с находками передали в руки полицейских.