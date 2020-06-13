13 июня 2020, 16:23
Злоумышленник ради побега протаранил машину Росгвардии
Группу подозреваемых в хищении злоумышленников задержали в Рязанской области бойцы СОБР и уголовного розыска. Однако один из водителей решил не сдаваться и пошел на таран машины силовиков. Об этом сообщила пресс-служба центрального округа Росгвардии.
Задержание происходило на Солотчинском шоссе. Машины сотрудников силовых ведомств встали поперек трассы, чтобы не позволить злоумышленникам проехать.
Однако водитель группировки вдавил педаль газа в пол и пошел на таран. Отодвинуть мешающий проезду транспорт у него не получилось. Вместе с подельниками несостоявшегося гонщика задержали. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
В задержанном автомобиле нашли крупную сумму денег и электронные приборы для вскрытия машин. Задержанных вместе с находками передали в руки полицейских.