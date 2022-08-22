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    22 августа 2022, 13:41

    Злоумышленник пытался ограбить супермаркет в Казани, но его оглушили сковородой

    Оксана Лавнюженко

    В Казани на улице Камая местный житель попытался ограбить супермаркет, однако его остановил один из покупателей. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

    По словам очевидцев, мужчина ворвался в магазин и начал угрожать продавцу ножом. Один из покупателей вовремя среагировал на дебошира и ударил его сковородой.

    В результате злоумышленнику понадобилась помощь медиков, поскольку он получил открытую травму головы. В настоящий момент в управлении МВД по Казани выясняют подробности инцидента.