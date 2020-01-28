Злоумышленник похитил и избил знакомого, чтобы вернуть телефон

Следователи предполагают, что в воскресенье 26 января трое мужчин решили вернуть обвиняемому телефон Samsung. Они напали на жертву в одной из квартир дома на улице Кржижановского. Пострадавшего привезли к берегу реки Охта в багажнике машины Renault Kaptur и избили. В результате мужчина скончался на месте от полученных травм.

Александра П. обвинили по статьям «Похищение человека» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он частично признал свою вину. Преступник будет заключен под стражу до 25 марта 2020 года.