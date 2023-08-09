09 августа 2023, 15:07
Злоумышленник поджег с помощью газеты релейный шкаф в Екатеринбурге
Shot: неизвестный поджег релейный шкаф в Екатеринбурге с помощью газеты
Неизвестный попытался поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Екатеринбурге с помощью газеты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Поджог произошел 8 августа возле станции Екатеринбург-Сортировочный. Торчащие из релейного шкафа обгоревшие куски газет заметил электромеханик. Сильных повреждений оборудование не получило.
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«Поджигатель скрылся с места происшествия, убежав через лес, но оперативники взяли его след», — передал канал.
На месте нашли обгоревший бумажный лист, деревянный брусок, окурок сигареты. С дверцы шкафа сняли отпечатки пальцев.
В тот же день злоумышленники подожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях в Белгороде, писал Shot. Рядом со шкафом оперативники обнаружили бутылку со следами горючей жидкости, кусок металлического прута, зажигалку, перчатку и окурок.
Ранее релейные шкафы подожгли на тупиковой ветке железной дороги в Красноярском крае. Поезда по этому участку пути не ходили, а дорога не электрифицирована, поэтому поджог не сказался на расписании.
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Екатеринбург
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