Злоумышленник обворовал адвоката из Тюменской области на миллион рублей

Адвокат из Тюменской области подала заявление в полицию в связи с кражей золота и техники. Женщина сняла частный дом под Петербургом, в который перевезла все свои вещи. После возвращения с работы она обнаружила, что на месте нет драгоценностей. Об этом сообщил «Царьград».

По словам потерпевшей, вор вынес из ее дома вещи на один миллион рублей. Среди них были: сережки и крестик с бриллиантами, три ноутбука, фотоаппарат, шесть объективов, жесткие диски и водолазные часы.

Сейчас на вора возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его объявили в розыск, написал сайт «Дни.ру».