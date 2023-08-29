Злоумышленник ночью поджег судебный участок в Москве | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 14:12 Злоумышленник ночью поджег судебный участок в Москве Baza: неизвестный ночью поджег судебный участок на улице Циолковского в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ночью неизвестный проник в один из кабинетов судебного участка на улице Циолковского в Москве и поджег его. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, пожар начался около половины третьей ночи в помещении участка мирового судьи № 160. Сигнализация сработала немедленно, и охранник вызвал экстренные службы.

Реклама

Возгорание локализовали и потушили, когда оно успело охватить лишь шесть квадратных метров. После тушения в кабинете нашли пол-литровую бутылку с фитилем.

В настоящее время началось расследование, чтобы выяснить, кто оставил бутылку и как преступнику удалось проникнуть на участок в ночное время.

Ранее полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице в Кузьминках. Нанесенный заведению ущерб оценили в 870 тысяч рублей.