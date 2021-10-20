Злоумышленник напал с топором на жителя ХМАО

Житель Свердловской области зарубил топором мужчину в ХМАО из-за оскорблений в адрес его родителей. Инцидент произошел накануне в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на следственный комитет региона.

«СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Свердловской области. Находясь в квартире одного из домов Октябрьского района ХМАО в состоянии алкогольного опьянения, из мести за неуважительные высказывания в адрес своих родителей, нанес не менее трех ударов топором в область головы хозяину квартиры», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина не дождался медицинской помощи и умер на месте от полученных травм. Сейчас задержанный дает показания следователям. За свое преступление он может получить тюремный срок до 15 лет.