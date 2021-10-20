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    20 октября 2021, 17:23

    Злоумышленник напал с топором на жителя ХМАО

    Приезжий из Свердловской области убил топором жителя ХМАО

    Оксана Лавнюженко

    Житель Свердловской области зарубил топором мужчину в ХМАО из-за оскорблений в адрес его родителей. Инцидент произошел накануне в Октябрьском районе ХМАО. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на следственный комитет региона.

    «СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Свердловской области. Находясь в квартире одного из домов Октябрьского района ХМАО в состоянии алкогольного опьянения, из мести за неуважительные высказывания в адрес своих родителей, нанес не менее трех ударов топором в область головы хозяину квартиры», — говорится в сообщении ведомства.

    Мужчина не дождался медицинской помощи и умер на месте от полученных травм. Сейчас задержанный дает показания следователям. За свое преступление он может получить тюремный срок до 15 лет.