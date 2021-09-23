«Злость пересилила: пенсионерка из Москвы отбила сумку у уличного грабителя

Московская пенсионерка Светлана Шмелева не спасовала перед уличным грабителем, который пытался отобрать у нее сумку в центре столицы. В беседе с «360» она заявила, что во время нападения в ней проснулась злость, которая пересилила чувство страха.

По все видимости, грабитель не ожидал, такого отпора от 70-летней женщины, поэтому ушел без добычи.

Светлана Шмелева напомнила, что по профессии она адвокат, так что привыкла оказывать сопротивление и биться за свое.

«Это был тот самый случай, когда мне пришлось отбиваться. У меня удостоверение было в сумке, поэтому злость пересилила чувство страха», — пояснила она.

По словам пенсионерки, она шла к своей машине из музея Москвы, где праздновала день рождение ее приятельница. В этот момент и произошло нападение молодого человека.

«Подбежал человек, который схватил сумку, а я полетела вслед за ним. В какой-то момент он ругался, но не сильно, просто дергал сумку и пытался ее отнять, а я пыталась не дать, так мы и сражались», — рассказала пенсионерка.

Уже после поимки злоумышленник пытался убедить полицейских, что ничего страшного не произошло. По его словам, он даже побежал в магазин, чтобы купить пенсионерке в подарок спиртное. Но в эту версию правоохранители не поверили и завели против несостоявшегося грабителя уголовное дело.