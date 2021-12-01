Несколько ДТП произошло под Златоустом из-за наледи

На федеральной трассе М-5 под Златоустом несколько автомобилей улетели в кювет. Причиной этого послужила сильная наледь на дорогах. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Челябинской области.

«Водители, следующие между Миассом и Златоустом, будьте аккуратны. Несколько машин уже лежит в кустах. Очень сильный гололед и шипы не держат», — рассказали очевидцы в группе «Инцидент | Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники ГИБДД сообщили также, что ночью в 01:25 водитель автомобиля MAN не справился с управлением и столкнулся с Toyota в районе Миасса. Информации о пострадавших не поступало.