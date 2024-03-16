Происшествия 16 марта 2024, 00:45 Зять впал в депрессию и умер после женитьбы на старой теще Зять женился на 73-летней теще и умер из-за депрессии в Петербурге Freepik

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Житель Санкт-Петербурга женился на 73-летней теще в 2018 году. После этого он сильно заболел и долго находился в депрессии, а затем и вовсе умер. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Друг мужчины рассказал, что у того была водянка брюшной полости.

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«Он болел очень сильно, с алкоголем были проблемы. Сильно раздувался живот, из него по ведру воды откачивали. Печень тоже не работала», — отметил он.

Несмотря на лечение, петербуржец не переставал пить. Перед смертью мужчина практически не вставал с постели.

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