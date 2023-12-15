15 декабря 2023, 17:17
Жуткий каток. Более 15 машин столкнулись в Иркутске из-за коммунальной аварии
Коммунальная авария в Иркутске привела к массовому ДТП с 18 автомобилями
Массовое ДТП произошло в Иркутске на Кайской горе из-за коммунальной аварии. Согласно данным оперативного дежурного, столкнулись 18 машин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Участником ДТП также стал один рейсовый автобус. По предварительным данным, в результате один человек пострадал, его госпитализировали.
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«Дорогу пришлось перекрыть, прошу водителей отнестись с пониманием и выбирать другие пути объезда», — написал глава региона.
Он добавил, что на место случившегося прибыли оперативные службы, они устраняют последствия ДТП. Власти Иркутска направили туда аварийно-спасательные службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров.
В ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что участниками аварии стали не менее 15 автомобилей.
По данным Telegram-канала «ДТП Иркутск», причиной коммунальной аварии стал лопнувший водопровод, из-за этого на дороге образовался «жуткий каток».
На место случившегося приехал автомобиль, который начал посыпать реагентами обледеневшую проезжую часть, сообщил Telegram-канал «Новости Иркутска».
Массовое ДТП произошло в ночь на 15 декабря возле города Ефремова в Тульской области. На трассе столкнулись пять автомобилей, в том числе фура.
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