Происшествия 15 декабря 2023, 17:17 Жуткий каток. Более 15 машин столкнулись в Иркутске из-за коммунальной аварии Коммунальная авария в Иркутске привела к массовому ДТП с 18 автомобилями Telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

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Массовое ДТП произошло в Иркутске на Кайской горе из-за коммунальной аварии. Согласно данным оперативного дежурного, столкнулись 18 машин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Участником ДТП также стал один рейсовый автобус. По предварительным данным, в результате один человек пострадал, его госпитализировали.

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«Дорогу пришлось перекрыть, прошу водителей отнестись с пониманием и выбирать другие пути объезда», — написал глава региона.

Он добавил, что на место случившегося прибыли оперативные службы, они устраняют последствия ДТП. Власти Иркутска направили туда аварийно-спасательные службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров.

В ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что участниками аварии стали не менее 15 автомобилей.

По данным Telegram-канала «ДТП Иркутск», причиной коммунальной аварии стал лопнувший водопровод, из-за этого на дороге образовался «жуткий каток».

На место случившегося приехал автомобиль, который начал посыпать реагентами обледеневшую проезжую часть, сообщил Telegram-канал «Новости Иркутска».

Массовое ДТП произошло в ночь на 15 декабря возле города Ефремова в Тульской области. На трассе столкнулись пять автомобилей, в том числе фура.