10 января 2023, 12:54
Журналисты «Звезды» показали, как российские саперы очищают поля от мин в ДНР
Российские саперы приступили к расчистке от мин территории в ДНР, которая находится на расстоянии чуть больше восьми километров до линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Как сказал заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным «Трибун», минам, которые здесь установлены, не более полугода.
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«На данном участке располагается противотанковое и противопехотное минное поле. Мины установлены как противотанковые, так и противопехотные. Это мины свежие. Им до полугода», — добавил военный.
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В состав саперов входят участники ВС РФ, а также Народная милиция ДНР.
ДНР
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