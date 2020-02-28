Журналисты решили разобраться в смерти рэпера от электрошокера

По словам патрульных, таксист остановил их и заявил, что пассажир не может прийти в сознание или уже умер. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, а до приезда бригады попытались привести потерпевшего в чувства. При помощи ударов электрошокером они хотели запустить его сердце.

Позже прибыли медики и диагностировали смерть от острой сердечной недостаточности.

Согласно некоторым версиям, рэпер мог скончаться от смешанных с алкоголем психоактивных веществ. Свое творчество он посвящал различным препаратам.

Эксперты отметили, что электрошокеры считаются нелетальным (несмертельным) оружием. По их мнению, устройство не должно убивать и тех, кто страдает от серьезных проблем с сердцем. Разряд, который они запускают, не способен пройти через все тело.

Однако если экспертиза покажет, что Харченко скончался от электрошокера, возникнут серьезные проблемы. Почти все российские силовики имеют в своем арсенале шокеры, которые придется запретить.

В пресс-релизе управления СК РФ по Иркутской области отмечается, что сотрудников ППС, к которым обратился водитель такси в роковую ночь, арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. Пока неизвестно, почему их руководство приняло такое решение.

Ранее мать погибшего Дмитрия Харченко рассказала «360», что произошедшее с ее сыном касается жизни каждого.